إقليم كردستان يسجل طفرة قياسية في حصيلة إصابات كورونا اليومية

2021/07/12 | 18:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، عن تسجيل قفزة في إصابات فيروس كورونا، بعد تشخيص أكثر من 1300 حالة جديدة إلى جانب 3 وفيات.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 تموز 2021)، انها "اجرت 11194 فحصا في جميع مناطق الاقليم خلال 24 ساعة الماضية؛ اسفر عن الكشف عن اصابة 1368 شخصا وهو اعلى معدل يومي خلال العام الحالي 2021".

واضاف البيان انها "سجلت شفاء 797 مصابا خلال الفترة ذاتها، فيما توفي 4 مصابين متأثرين بمضاعفات الاصابة بالفيروس".

واشارت الوزارة الى ان "مجموع المصابين بالفيروس في جميع مناطق الاقليم منذ ظهور المرض بلغ 196073 مصابا بعد اجراء ما مجموعه 2224874 فحصا".

واكدت ان "مجموع الاشخاص الذين تم حجرهم منذ بداية الفيروس في الاقليم بلغ 21871 شخصا خرجوا جميعا، كما جاء في البيان نفسه".

ولفتت الوزارة الى ان "عدد المصابين الذين توفوا جراء الاصابة منذ ظهور المرض 4544 حالة وفاة، وما يزال 10057 مصابا تحت العناية الطبية".

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