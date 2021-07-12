السكك تعلن تسيير قطار تجريبي من بغداد إلى الموصل

2021/07/12 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت المديرية العامة للسكك الحديد التابعة لوزارة النقل، اليوم الاثنين، تسيير قطار تجريبي من العاصمة بغداد إلى مدينة الموصل، فيما أكدت مواصلتها العمل لإعادة محطة الموصل الى شبكة السكك الحديدية.وقال […]

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