2021/07/12 | 18:27 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 12 يوليو 2021 | 06:02 مساءً

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ايران: مفاوضات فيينا اقتربت من إطار اتفاق محتمل لرفع الحظر

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن مفاوضات فيينا الجارية في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تقترب من إطار اتفاق محتمل لـرفع الحظر على إيران.



وفي تقرير قدمه إلى رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني وحيد جلال زادة، استعرض ظريف الإجراءات المتخذة في إطار الاتفاق النووي والمفاوضات الجارية في فيينا والتي عقدت 6 جولات في إطارها لغاية الآن.



وأوضح ظريف أن "هذا التقرير يتضمن أهم منجزات وتحديات تنفيذ الاتفاق النووي خلال الأعوام الستة الماضية وأحدث نتائج مفاوضات فيينا التي تبلور فشل الضغوط أمام الشعب الإيراني".



وأضاف: "هذه المفاوضات تقترب في آخر أسابيع العمل للحكومة الثانية عشرة (الحالية) من إطار اتفاق محتمل لرفع الحظر الأمريكي وآمل باستكمال ما توفر تحقيقه لغاية الان عبر استيفاء جميع حقوق الشعب الإيراني".



وتضمن التقرير جداول حول أوضاع صادرات النفط بعد توقيع الاتفاق النووي والعلاقات البنكية وعدد البنوك الخارجية الوسيطة ومقارنة الأوضاع النووية الحالية مع ما قبل الاتفاق.



كما عرض التقرير بحسب وكالة "فارس" "تنفيذ الاتفاق النووي وجهود إيران لالتزام الخطوط الحمراء وخروج الولايات المتحدة من الاتفاق والتزامات وإجراءات أوروبا بعد خروج أمريكا من الاتفاق.

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