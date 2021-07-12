2021/07/12 | 18:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التخطيط: عدد السكان الذكور في العراق بلغ 20 مليوناً و 336 ألفاً و 180 نسمة » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 18:43

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