آرياس جافان يطلق احدث أغانيه

2021/07/12 | 18:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق المغني الكوردي آرياس جافان احدث عمل غنائي له يؤديها مع روزيتا بعنوان (أم شاره).

وذكر جافان في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، انه اطلق احدث عمل غنائي له بعنوان (ام شاره) وهو عمل مشترك مع روزيتا.

كما ونشر جافان الاغنية على موقعه على يوتيوب.

آرياس جافان من مدينة مهاباد، بدأ بالغناء منذ فترة طويلة وله العديد من الاعمال الغنائية واحيا العديد من الكونسرتات في عدد من مدن شرقي كوردستان وله جمهور غفير من المتابعين لاغانيه.

PUKmedia متابعة وترجمة

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