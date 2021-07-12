2021/07/12 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيمون_خوري إبتسم منزلي ..



يوم أمس ؟!سيمون خوري : إبتسم منزلي ..



يوم أمس !عندما عدت من المستشفى .يقال أن المنازل ، تعشق ساكنيها ؟؟بيد أن التماثيل ، لا تعشق أحداً.كنت شارد الذهن .بإنتظار عودة أمس آخر .؟؟أمس ياسميني ..



وليلكي ، وأقحواني .من خارج الزمان.من دول " متخيلة " إعتنقت مبكراً ،" مزمور الشمس لأمون " .خارج منزلي ، أصوات صبية وطفولة.



تلعب بأحلام اليقظة .



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