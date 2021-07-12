فلتتوجه الارادات لمعالجة الاسباب لا النتائج - التيتي الحبيب

2021/07/12 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداث 417افترض جازما وجود في صفوف احزاب فيدرالية اليسار العديد من الارادات النضالية القوية تصلح ودورها سيكون فاعلا الى هذا الحد او ذاك في انجاز التغيير الاجتماعي المجهض منذ معركة الاستقلال والتحرر الوطني.العديد من هذه الارادات ساهمت في القطيعة التاريخية التي توجت نهاية ستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي بتاسيس الحركة الماركسية اللينينية المغربية.



سعت تلك القطائع الى تاسي ......





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