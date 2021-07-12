إثيوبيا تعلن توقيع

2021/07/12 | 18:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الدفاع الإثيوبية، الاثنين، عن توقيع "العديد من الاتفاقيات" للتعاون العسكري مع روسيا، وذلك في ختام الاجتماع المشترك الحادي عشر للتعاون التقني العسكري الإثيوبي-الروسي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

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