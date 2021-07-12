2021/07/12 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ائتلاف النصر يحذر: الأمن المائي العراقي في خطر

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