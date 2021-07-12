أمزجة سياسية تحرك ملف المناطق المحررة بديالى.. فتح ملف تخصيصات صندوق الإعمار - عاجل

2021/07/12 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

وجه تحالف العزم، اليوم الاثنين، اتهامات بإدارة ملف المناطق المحررة في محافظة ديالى بالأمزجة السياسية، مطالبا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق عاجل في تخصيصات صندوق الاعمار للمدن المحررة.

وقال عضو التحالف، مضر الكروي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "المدن المحررة في ديالى بلغت نسبة الاضرار في بناها الخدمية فضلا عن منازل المدنيين اكثر من 80%".

وأضاف: "رغم مرور 6 سنوات على تحرير المدن لكنها لاتزال في وضع صعب وقاس جدا من ناحية الاعمار، بسبب ضعف التمويل المالي الذي لايتلائم مع حجم الخراب الذي احدثته العصابات الارهابية".

وتابع الكروي، أن "جلولاء اكبر مدن ديالى المحررة والاكثر تضررا وهناك قرار رسمي من قبل مجلس النواب في 2017 باعلانها مدينة منكوبة، ما يظهر حجم الدمار الهائل في مدينة تشكل عراقا مصغرا لكن نتفاجى بانها تتعرض الى الاقصاء والتهميش من خلال حذف الكثير من مشاريعها في صندوق الاعمار ".ودعا النائب عن التحالف، رئيس الوزراء الى "فتح تحقيق عاجل في اسباب حرمان جلولاء من استحقاقها في اموال صندوق الاعمار واعادة تلك التخصيصات اليها، لانه حق قانوني".ولفت إلى، أنه "ليس من المقبول ان تتحول آليات اعمار المدن المحررة وفق الامزجة السياسية"، موضحا أن "كل المدن المحررة لها حقوق في اموال صندوق الاعمار وان تكون وفق مبدأ الشفافية".

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