2021/07/12 | 18:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولي قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الإثنين، بالأشغال المؤقتة 15 عاما على المتهمين الرئيسيين في قضية “الفتنة”، رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد.جاء ذلك خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي العسكري موفق المساعيد، وفق ما أفاد به مراسل الأناضول.ووصف القاضي بأن ما جرى هو …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأردن..



الأشغال المؤقتة 15 عاما للمتهمين في قضية “الفتنة” first appeared on النور نيوز.

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