2021/07/12 | 18:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالقت مفارز الشرطة، الاثنين، القبض على 6 متهمين بينهم بسرقة 20 مليون دينار في بغداد.وذكرت وكالة شؤون الشرطة بوزارة الداخلية في بيان تلقت “النور نيوز” نسخة منه، انه” تم القبض على متهم بسرقة 20 مليون دينار من داخل دار احد المواطنين”.واشارت الى”القبض على أربعة متهمين بالإرهاب وأخر بالمخدرات في العاصمة بغداد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 6 متهمين بينهم بسرقة 20 مليون دينار في بغداد first appeared on النور نيوز.

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