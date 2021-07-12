وزير الداخلية يبحث مع منسق برنامج مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في العراق التنسيق والتعاون المشترك

2021/07/12 | 18:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي مع منسق برنامج مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في العراق علي البرير، جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة بمختلف صورها.وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انه جرى بحث تعزيز التعاون بين وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة بما يخدم المصلحة العامة وسياسة وزارة الداخلية".وأثنى الضيف على جهود وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار في جميع المحافظات وتوفير الأجواء الأمنية المناسبة./انتهى7

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