2021/07/12 | 18:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / حذر التيار الصدري ، جمهوره وناخبيـه في العاصمة بغداد والمحافظات من بعض المرشحين للسباق الانتخابي المقرر في شهر تشرين الاول المقبل لاينتمون الى الكتلة الصدرية .ونشر اعلام التيار الصدري ، صورا ميدانية لبعض المرشحين الجدد بضمنهم النائبيـن في الدورة التشريعية الحالية برهان المعموري وايناس المكصوصي ، ،معنونة بتحذير وتنبيه الى جماهير الكتلة الصدرية بأنهم لاينتمون الى التيار .كما حذر اعلام التيار ، كل مرشح مستقل يستخدم اسم جمهور التيار الصدري للتحشيد لنفسه ، واعتبره منشقا وعدوا للمشروع الاصلاحي الذي يقوده زعيم التيار السيد مقتدى الصدر./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار الصدري يحذر جمهوره من مرشحيـن لاينتمون الى " الكتلـة الصدريـة ") نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التيار الصدري يحذر جمهوره من مرشحيـن لاينتمون الى " الكتلـة الصدريـة ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).