2021/07/12 | 18:58 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 12 يوليو 2021 | 06:45 مساءً

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النصر: الأمن المائي العراقي في خطر

حذر علي السنيد عضو ائتلاف النصر، من تداعيات ملف المياه على الواقع العراقي والإقليمي، مؤكداً أنّ الأمن المائي العراقي في خطر.



ودعا السنيد الحكومة العراقية، إلى"الدخول بمباحثات جادة مع الجارتين تركيا وإيران لتأمين الحصص المائية للعراق، وفقاً للقانون الدولي وعلاقات حُسن الجوار".



وأشار، إلى"ضرورة تحييد ملف المياه، وأن لا تكون المياه سلعة مقايضة أو أداة ابتزاز في العلاقات الدولية".

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