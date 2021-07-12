الاتصالات تكشف السبب وراء تردي خدمة الانترنت

2021/07/12 | 19:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، عن السبب المباشر وراء تردي خدمة الإنترنت في الساعات الأخيرة، مشيرة إلى إصلاح الخلل.وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”، […]

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