تسيير قطار تجريبي من بغداد إلى الموصل

2021/07/12 | 19:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المديرية العامة للسكك الحديد التابعة لوزارة النقل، اليوم الاثنين، تسيير قطار تجريبي من العاصمة بغداد إلى مدينة الموصل، فيما أكدت مواصلتها العمل لإعادة محطة الموصل الى شبكة السكك الحديدية.وقال مدير عام شركة السكك الحديد، طالب جواد الحسيني، للوكالة الرسمية، إن “كوادر الشركة تقوم حالياً بالاستمرار في تهيئة وتأهيل خط السكة لغرض استئناف […]

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