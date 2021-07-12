2021/07/12 | 19:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمناسبة اليوم العالمي للسكان.. وزارة التخطيط: العراق يسجل (١)مليوناً و(٢٥٨) الف ولادة حية خلال عام ٢٠٢٠ ——— اعلنت وزارة التخطيط اليوم، الاثنين، ان العراق سجّل (١) مليوناً و(٢٥٨) الفا و(٢٨) ولادة حية خلال العام الماضي ٢٠٢٠.وقال المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، ان الجهاز المركزي للاحصاء، رصد خلال العام الماضي تسجيل (٢٢٤) الفا و(٢٧٩) …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط تعلن إحصائية جديدة بعدد سكان العراق first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن إحصائية جديدة بعدد سكان العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن إحصائية جديدة بعدد سكان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).