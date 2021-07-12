السكك تعلن تسيير اول قطار من بغداد إلى الموصل

2021/07/12 | 19:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المديرية العامة للسكك الحديد التابعة لوزارة النقل، اليوم الاثنين، تسيير بغداد – موصل بشكل تجريبي بعد توقفه لسنوات، فيما أكدت مواصلتها العمل لإعادة محطة الموصل الى شبكة السكك الحديدية.وقال مدير عام شركة السكك الحديد، طالب جواد الحسيني، للوكالة الرسمية وتابعه “النور نيوز” إن “كوادر الشركة تقوم حالياً بالاستمرار في تهيئة …

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