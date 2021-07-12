العمل المكتبي يهدد بآلام الظهر وتصلّب فقرات العنق

2021/07/12 | 19:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادينصح اختصاصي الطب المهني، بعدم الجلوس لمدة طويلة في وضع واحد والنهوض من وقت لآخر محذَّرين من أن الجلوس طويلا يهدد موظفي العمل المكتبي بآلام الظهر وتصلّب فقرات العنق.ولتجنب هذه المتاعب، يُنصح بعدم الجلوس لمدة طويلة في وضع واحد والنهوض من وقت لآخر.ومن المهم أيضا ضبط المقعد بشكل سليم، إذ يشكل …

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