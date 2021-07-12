العراق يسجل مليوناً و258 ألف ولادة خلال عام

2021/07/12 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، أن العراق سجل مليوناً و258 ألف ولادة حية خلال عام 2020.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في بيان صحفي، إن “الجهاز المركزي للاحصاء، رصد خلال العام الماضي تسجيل (٢٢٤) الفا و(٢٧٩) وفاة من مجموع عدد السكان البالغ (٤٠) مليونا و(١٥٠) الفا و(٢٠٠) نسمة”، مبينا أن “عدد السكان من الذكور بلغ (٢٠) مليونا و(٣٣٦) الفا و(١٨٠) نسمة في حين بلغ عدد السكان من الاناث (١٩) مليونا و(٧٨٤) الفا، بحسب التقديرات السكانية التي اعدها الجهاز المركزي للاحصاء”.

وأضاف أن “عدد السكان الشباب للأعمار (١٥-٢٤) سنة بلغ (٨) ملايين و(١٠٠) الف نسمة لسنة ٢٠٢٠وقد شكلوا نسبة (٢٠%) من مجموع السكان الكلي، وشكلت الفئة العمرية (١٥-١٩) سنة نسبة (١١%) من مجموع السكان الكلي، في حين شكلت الفئة العمرية (٢٠-٢٤) سنة نسبة (٩%) من مجموع السكان الكلي”.

ولفت الهنداوي الى ان “جائحة كورونا تسببت بازمة مالية خانقة، لم تتمكن معها وزارة التخطيط من تنفيذ التعداد العام للسكان، رغم الاستعدادات الوطنية من ملاكات الوزارة في اعداد الانظمة والبرامج الخاصة لتنفيذ تعداد الكتروني يضمن سرعة بناء قواعد بيانات رصينة عن سكان العراق وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والسكانية والعمرانية والعلمية”.

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