ذي قار : حصيلة اوليـة 58 جثة والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض

2021/07/13 | 01:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تداولت اوساط محليـة في ذي قار ، حصيلة اوليـة لضحايا حريق مستشفـى الامام الحسين التعليمي في مدينة الناصرية ، ضمت حتى الآن 58 جثة بينها 7 من الكادر الطبي، إلى جانب عشرات اخرين ما زالوا تحت الأنقاض حتى الان ./انتهى5

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