تيار السلفية المدخلية : المنشأ والمآل (2/3). - سعيد الكحل

2021/07/13 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل زعماء السلفية المدخلية.لم تعد السلفية المدخلية مقتصرة على السعودية بلد المنشأ، بل تمددت لتشمل معظم الدول العربية رغم حداثة نشأتها (1991) ، بحيث صار لها زعماء ودعاة محليون .من أبرز زعماء المدخلية: في الكويت:• فلاح إسماعيل مندكار• محمد العنجري• حمد العثمان• سالم الطويل• عدنان عبد القادرفي مصر:• محمد سعيد رسلان• محمود لطفي عامر• أسامة القوصي• طلعت ز ......





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