الكاظمي يعقد اجتماعاً طارئاً بعد حادث حريق مستشفى الحسين (ع)

2021/07/13 | 01:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجتماعاً طارئاً مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في الناصرية بمحافظة ذي قار

وكانت صحة ذي قار قد اعلنت استشهاد 41 مواطناً جراء الحريق، مؤكدة ان الحريق ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع قناني الأوكسجين.

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