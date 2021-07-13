الحلبوسي: البرلمان سيحول جلسة الثلاثاء لتدارس الخيارات بخصوص ما جرى في مستشفى الحسين (ع)

2021/07/13 | 01:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ان البرلمان سيحول جلسته الثلاثاء لتدارس الخيارات بشأن فاجعة مستشفى الحسين (ع).

وقال الحلبوسي في تغريدة له، اليوم الثلاثاء: ان "فاجعة مستشفى الحسين دليل واضح على الفشل في حماية ارواح العراقيين"، لافتا الى ان "البرلمان سيحول جلسة يوم غد الثلاثاء لتدارس الخيارات بشأن ما جرى".

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