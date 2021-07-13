2021/07/13 | 01:56 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إعلان الحداد الرسمي، إثر حريق مستشفى الحسين بالناصرية، المخصص لمرضى كورونا، والذي أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق مستشفى الحسين.. الكاظمي يصدر 5 قرارات عاجلة ويعلن الحداد الرسمي.. والحلبوسي: فشل كارثي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق مستشفى الحسين.. الكاظمي يصدر 5 قرارات عاجلة ويعلن الحداد الرسمي.. والحلبوسي: فشل كارثي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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