العيداني يوجه مدير صحة البصرة بالذهاب إلى محافظة ذي قار على راس وفد طبي

2021/07/13 | 02:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / وجه محافظ البصرة أسعد العيداني مدير صحة البصرة بالذهاب إلى محافظة ذي قار على راس وفد طبي يتكون من 15 سيارة إسعاف وسيارات أخرىٰ لمساعدة اهالي الناصرية./انتهى ح

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