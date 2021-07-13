2021/07/13 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاثنين، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، هنّأه فيه على تولّيه منصبه، وفق بيان للرئاسة التركية، في خطوة نادرة من نوعها بين البلدين اللذين يخيّم التوتّر على علاقاتهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتصال هاتفي نادر بين رئيسي تركيا وإسرائيل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتصال هاتفي نادر بين رئيسي تركيا وإسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).