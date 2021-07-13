(واع) تنفرد بنشر صور حصرية لفاجعة مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار

2021/07/13 | 02:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واعتصوير / حسين الونانوثقت وكالة الأنباء العراقية(واع) فاجعة الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار .وتظهر في الصور التي انفردت بها عدسة (واع)، آثار الحريق الهائل والجثث المتفحمة لعشرات الشهداء علاوة على المصابين.وفي وقت سابق، أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، استشهاد أكثر من 41 شخصاً وإصابة العشرات بحادث حريق مستشفى الامام الحسين التعليمي (ع) الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا.

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