نداءات استغاثة من الناصرية: حاجة ماسة للدم والماء وأجهزة الأكسجين

2021/07/13 | 02:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

دعا ناشطون في محافظة ذي قار، الثلاثاء، إلى حملة للتبرع بالدم والمستلزمات الطبية والأدوية للمصابين بحادثة حريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية.

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وقال أحد الناشطين في حديث لـ "ناس"، إن المصابين في مستشفيات المحافظة بحاجة إلى قناني الدم وماء الشرب وأجهزة الأكسجين فضلاً عن أدوية الحروق ومستلزمات طبية.

ودعا الناشط، إلى "المساهمة بالدعم اللوجستي بالأدوية الطبية وأدوات الإسعاف الفوري وإيصالها خلال مدة أقصاها 4 ساعات، والتوجه إلى مصارف الدم للتبرع".

كما دعا، إلى "المساهمة بنقل المصابين و نقل ذويهم من خلال المشاركة بالعجلات الخاصة، والمساهمة بنقل قناني الأكسجين و الأجهزة المشابهة إلى داخل مركز المحافظة".

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