حكومة ميسان تعلن عن استعدادها لاستقبال جرحى حادث مستشفى الإمام الحسين (ع) للعلاج في مستشفياتها

2021/07/13 | 02:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اعلنت الحكومة المحلية في محافظة ميسان عن استعداد المحافظة لإستقبال جرحى حادث مستشفى الإمام الحسين (ع) في الناصرية للعلاج في مستشفياتها وتقديم الدعم والاسناد لهم في محافظة ذي قار"./انتهى

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