فيديو اللحظات الاولى لحريق المستشفـى في ذي قار

2021/07/13 | 02:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، تسجيلا فيدويا مصور ميدانيا ، يظهر اللحظات الاولى لاندلاع حريق مركز العزل في مستشفـى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار ، وبدء عمليات اخلاء المرضـى الراقدين والمراجعيـن قبل تفاقم النيران ./انتهى5

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