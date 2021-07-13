تقرير أميركي يكشف عن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان

2021/07/13 | 02:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت الحرة الليلة التقرير الأميركي الذي كشف عن الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحكم على باسم عوض الله والشريف حسن في قضية الفتنة..وغيرها من المواضيع.

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