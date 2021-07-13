ديالسيتولوجيا امرأة مثيرة: قصيدة الأطلال - فكري آل هير

2021/07/13 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فكري_آل_هير إن كنتم تذكروا ديالسيتولوجيا امرأة مثيرة، فإليكم قصة أشهر روشتة- رشادة طبية- في تاريخ الطب وتاريخ الشعر والأدب....عندما رأى الطبيب فتاته الجميلة والملهمة وقد جاءت الى عيادته تعاين والدتها المريضة، جاءت زوزو حمدي الجميلة والفاتنة المثيرة والملهمة، وجاء معها الإلهام، فنسي الدكتور ابراهيم ناجي نفسه كطبيب، وحضر الشاعر الذي يأوي في أعماقه سراً، بحث عن ورقة بيضاء يكتب فيها قصيدته التي تنزلت عليه ......





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