هل كان سلام عادل نصيرا للملكية؟ - عبدالله عطية شناوة

2021/07/13 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_عطية_شناوة بدأ منذ أيام موسم الهجوم على كل من يحاول أن يعيد قراءة تأريخ العراق الحديث، قراءة غير معتادة، تلتزم البحث عن الحقيقة دون أنحياز وتمجيد لهذا الحدث أو ذاك، وهذا الرمز السياسي أو ذاك.المناهضون للأنقلاب العسكري الذي حدث في الرابع عشر من تموز 1958، بدأوا موسم شتمه وإقامة مراسم العزاء على أرواح أفراد العائلة الملكية الذين قتلوا فيه، وتلطيخ صورة رجال الأنقلاب بما يستحقون وما لا يستحقون والبكاء ع ......





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