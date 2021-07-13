محافظ ذي قار يدعو الاهالي الى التهدئة وضبط النفس ويعد بكشف تفاصيل حريق المستشفـى

2021/07/13 | 03:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، نص الرسالة الموجهة من محافظ ذي قار احمد الخفاجي الى اهالي وابناء محافظته ، والتي دعاهم فيها الى التهدئة وضبط النفس ، وفسح المجال امام الكوادر الطبية والصحيـة والتحقيقية لاخذ دورها في جلاء الحقيقة ، كما تعهد في رسالته بكشف كافة تفاصيل فاجعة حريق مستشفـى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية .بسم الله الرحمن الرحيم( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون )صدق الله العلي العظيمالى ابناء ذي قار المفجوعة ..اشاطركم الألم، ويعتصرني الحزن بهذه الفاجعة التي ألمت بنا جميعًا، بفقد ثلة طيبة من ابناء هذه المحافظة الصابرة، واعزيكم واعزي نفسي بهذا المصاب الجلل، سائلًا المولى سبحانه أن يتغمد شهداءنا الابرار بجنات النعيم، وان يلهم أهلهم الصبر والسلوان.ايها الأخوة جميعاً..هذه اللحظة الحرجة والصعبة والأليمة، تستدعي منا رص صفوفنا، والعمل على تضميد جراحنا، وان نكون يدًا واحدة، لنجتاز الأزمة ونحقق العدالة، ولذا فهي دعوة أخوية صادقة إلى التهدئة وضبط النفس، والتحلي بأقصى حالات الصبر، للحفاظ على الارواح والممتلكات العامة، والحفاظ على السلم والاستقرار، مؤكدين اننا لن يهدأ لنا بال حتى نكشف الحقيقة كاملة، ونحاسب كل من يثبت التحقيق القانوني النزيه مقصريته، بعيدًا عن اي ضغوط او مساومات، فمثلنا لا يهادن ولا يساوم - ان شاء الله- على ارواح ابناء محافظته ووطنه العزيز.سنكشف كل التفاصيل، وسنضعكم في الصورة بكل تفاصيلها، كما ادعوكم برجاء محب الى ان تفسحوا المجال للكوادر الصحية والطبية والتحقيقية بأخذ دورها من هذه اللحظة لجلاء الحقيقة.وان نبتعد عمن يحاول خلط الاوراق او افتعال احداث جانبية قد تضيع الحقيقة.الرحمة والخلود والمغفرة وخالص الدعوات لشهدائنا، والتضرع للبارئ عز وجل ان يمن على المصابين بالعافية والصحة، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.الدكتوراحمد غني الخفاجيمحافظ ذي قار./انتهى 5

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