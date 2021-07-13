تواصل عمليات انتشال جثث ضحايا حريق المستشفـى من تحت الانقاض

2021/07/13 | 03:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / واصلت فرق الدفاع المدني ورجال الاسعاف الفوري والكوادر الطبية والصحيـة مع جموع المتطوعـين الشبان من ابناء محافظة ذي قار ، عمليات انتشال جثث الضحايا من تحت انقاض الحريق في مستشفى الحسين التعليمـي بمدينة الناصرية ./انتهى5

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