2021/07/13 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع مسؤولو مطار أثينا اليونانية، الاثنين، فريق "غلطة سراي" التركي لكرة القدم من دخول البلاد حيث كان من المقرر أن يخوض مباراة ودية ضد أولمبياكوس المحلي، وذلك بسبب عدم صلاحية اختبارات "كوفيد-19".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منع فريق تركي من دخول اليونان لخوض مباراة ودية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منع فريق تركي من دخول اليونان لخوض مباراة ودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).