فيديو المشاجرة في القصيم السعودية.. القبض على ستة مواطنين

2021/07/13 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة السعودية إلقاء القبض على ستة مواطنين شاركوا في مشاجرة في أحد الأماكن العامة بمنطقة القصيم بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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