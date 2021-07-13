الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين مديرة جديدة لوكالة الأمن السيبراني

2021/07/13 | 04:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الموظفة السابقة في وكالة الأمن القومي (NSA) جين إيسترلي مديرة جديدة لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA).وهنأ وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس في بيان له، جين إيسترلي على هذا التعيين.وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية، التي عملت فيها إيسترلي في وقت سابق، كانت تدير برامج التنصت وجمع البيانات التي تسبب الكشف عنها من قبل إدوارد سنودن بوقوع فضيحة كبرى في العالم، حيث كانت برامج التنصت تطال حلفاء الولايات المتحدة.وأصبحت إيسترلي المديرة الثانية لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، التي تم إنشاؤها في عام 2018.المصدر: RT

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