على متنها مؤسس أمازون.. إدارة الطيران الأميركية توافق على رحلة للفضاء

2021/07/13 | 04:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، الاثنين، موافقتها على قيام شركة الفضاء "بلو أوريجين" بأول رحلة لها إلى الفضاء، من المقرر أن يكون على متنها الرئيس التنفيذي السابق لشركة أمازون، جيف بيزوس.

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