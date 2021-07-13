"ازدياد خطر" الإصابة بمرض عصبي نادر بعد تلقّي لقاح "جونسون آند جونسون"

2021/07/13 | 04:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت وكالة الأدوية الأميركية، الاثنين، من "ازدياد خطر" الإصابة بمتلازمة "غيلان باريه"، الاضطراب العصبي النادر، لدى أشخاص تلقّوا لقاح "جونسون آند جونسون" المضادّ لكوفيد-19.

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