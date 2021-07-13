سوكوب يحصي أسماء 120 لاعباً محلياً ومغترباً

2021/07/13 | 05:21 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعة

أحصى الجهاز التدريبي الجديد لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم، أسماء ومراكز 120 لاعباً محليا ومغترباً ضمن الفئة العمرية المسموح لها دولياً بتمثيل العراق في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة عام 2022 في أوزبكستان، بعد ان أوقعت القرعة أسود الرافدين في المجموعة الثالثة إلى جانب البحرين وأفغانستان والمالديف.

وقال مصدر مقرب من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي ان “ اللجنة الفنية في تطبيعية كرة القدم زودت المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب بأسماء 80 لاعباً محلياً تم اختيارهم من اندية الدوري الممتاز للموسم الحالي بعد الاطلاع على مستوياتهم الفنية والمراكز التي يشغلونها في فرقهم العراقية، بينما زودت لجنة اللاعبين المغتربين المدرب بأسماء 40 لاعباً ينشطون في جميع دوريات العالم لمختلف تصنيفاتها ودرجاتها “.

وأضاف المصدر ان “ الخطوة الثانية التي تخص اللاعبين المحليين ستشمل التحقق من أعمارهم وتدقيق بياناتهم المسجلة في انديتهم عن طريق لجان متخصصة، أما بشأن المغتربين فسيتم التأكد من امتلاكهم للجواز العراقي والبطاقة الموحدة لغرض تمثيل المنتخب الاولمبي في المحافل الدولية، بعد أن يتم تسجيلهم رسمياً في الاتحاد الآسيوي ونقل بياناتهم وسحب ملفاتهم من الاتحادات القارية الاخرى بشكل نهائي عن طريق مخاطبة انديتهم من قبل اتحاد الكرة”.

وأكد أن “ المدرب سوكوب لم يوجه أي دعوة إلى اللاعبين المذكورين، لكنه بصدد إنشاء قاعدة بيانات واحصاء عددهم في الداخل والخارج، لمعرفة عدد الممارسين لهذه الفعالية بحسب الأعمار والفئات العمرية المطلوبة، لغرض دعوتهم رسميا الى اي تجمع محلي او خارجي يقام تحضيراً للبطولة الاسيوية، إذ من المؤمل ان يعلن منهاجه الفني الخاص ورؤيته لهذا التجمع القاري».

يشار الى أن منتخبات آسيوية أولمبية عديدة شرعت بعمل معسكرات تدريبية خارجية وداخلية على غرار ( قطر ، كوريا الجنوبية ، الامارات ، عمان ، الكويت ) تحضيرا لبطولة آسيا تحت 23 عاماً للفترة من الـ 6 إلى الـ 25 من أيلول من العام المقبل .

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