صواعق تقتل أكثر من 70 شخصا في الهند

2021/07/13 | 05:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي أكثر من 70 شخصا حتفهم في صواعق برق ضربت الكثير من الولايات في الهند، حسبما أعلنت السلطات الاثنين.

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