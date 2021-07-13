القائد العام يصدر أمراً ديوانياً بترقية ضباط مكافحة الإرهاب

2021/07/13 | 05:54 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، أمراً ديوانياً بترقية ضباط جهاز مكافحة الإرهاب جدول تموز 2021.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أصدر أمراً ديوانياً بترقية ضباط جهاز مكافحة الإرهاب من مستحقي الترقية في جدول تموز لسنة 2021».

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