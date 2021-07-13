الحكم بالسجن ضد مسؤول كبير في وزارة الكهرباء مع غرامة مالية

2021/07/13 | 13:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قضت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية، الثلاثاء، بالحبس الشديد لمدة 4 سنوات ضد مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمار في وزارة الكهرباء.

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وذكر القضاء العراقي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 تموز 2021)، أن "المحكمة نظرت بدعوى تعود للمدان والذي يشغل مدير عام الدائرة الاقتصادية والعقود والاستثمار عن جريمة تعاطيه مبالغ مالية نظير تسهيل اجراءات العقد بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة لتجهيز معدات تعود لوزارته العام الماضي في بغداد".

وأضاف أن "الحكم على المدان يأتي وفقا لاحكام القرار 160 لسنة 1983 واستدلالا باحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

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