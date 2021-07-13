تحذير من موجة انتشار جديدة لكورونا في اقليم كوردستان

2021/07/13 | 13:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مسؤول صحي مواطني اقليم كوردستان الى الالتزام اكثر بالتعليمات والارشادات الوقائية الخاصة بمواجهة فايروس كورونا، محذرا من موجة جديدة لانتشار الفايروس في الاقليم.

وقال الدكتور داهات حويزي مدير مستشفى الشهيد الدكتور هيمن، والخاص بمعالجة مرضى كورونا في السليمانية، قال لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، ان ارقام ومؤشرات الاصابة بكورونا في اقليم كوردستان تتجه الى الارتفاع بشكل عام، مشيرا الى انه يتوقع تسجيل اصابات اكثر خلال الايام المقبلة.

وأضاف ان ارقام الاصابة بالفايروس وخاصة في محافظة السليمانية تشهدا ارتفاعا يوميا وتم ادخال نسبة كبيرة من المواطنين الى المستشفيات لتلقي العلاج، مشددا على ضرورة ان يلتزم المواطنون اكثر بالتعليمات الصحية والارشادات الوقائية الخاصة بمواجهة الفايروس، والتوجه الى المراكز الخاصة بتلقي اللقاح المضاد للفايروس لانه افضل طريقة للوقاية وتقليل الاصابات بين المواطنين.

PUKmedia / خاص

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