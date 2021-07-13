مجلس النواب يناقش حريق مستشفى ذي قار في جلسة اليوم

2021/07/13 | 13:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضو في مجلس النواب عن اضافة مناقشة حادث حريق مستشفى الامام الحسين التعليمي في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار على جدول اعمال جلسة اليوم.

وقالت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ديلان غفور في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب لم يعقد جلسته لحد الآن، لافتة الى ان حضور النواب يؤشر الى ان الجلسة ستعقد خاصة وانها تتضمن عدة فقرات مهمة، منها القراءة الاولى لمشروع قانون استرداد عائدات الفساد، مشيرة الى انه لا توجد خلافات بين الكتل السياسية بشأن هذا القانون.

وأضافت النائب ديلان غفور ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اضافة فقرة على جدول اعمال الجلسة وهي مناقشة حادث حريق مستشفى الامام الحسين التعليمي في الناصرية ليلة امس الاثنين، والذي ادى الى اسشتهاد واصابة اكثر من 100 مواطن.

PUKmedia / خاص

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