2021/07/13 | 13:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزهر يعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزهر يعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى الحسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).