قوباد طالباني: مستعدون لعلاج الناجين من حادثة حريق مستشفى الحسين (ع) في إقليم كردستان

2021/07/13 | 14:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

اعلن نائب رئيس وزراء اقليم كردستان قوباد طالباني، الاستعداد لعلاج الناجين من حادثة حريق مستشفى الحسين (ع) في مستشفيات الإقليم.

وقال طالباني: "بقلوب يعتصرها الألم والأسى تابعنا تطورات حريق مستشفى الحسين بمدينة الناصرية ليلة أمس، الذي أودى بحياة العشرات من الراقدين والمرضى".

واضاف "نعبر عن كامل الاستعداد لوضع الإمكانات الصحية المتاحة لمستشفيات إقليم كردستان العراق في خدمة الناجين ومعالجتهم، وسنتواصل مع الجهات الصحية الاتحادية لتقديم العون والمساعدة الطبية لمدينة الناصرية العزيزة".

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